سلسلة عمليات للمقاومة الاسلامية ضد قوات العدو الاسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات العدو الصهيوني دعماً للشعب الفلسطيني وردا على الاعتداءات على القرى الجنوبية.

وبالسياق، أعلنت المقاومة الإسلامية أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته وبعد ‏رصدٍ ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصنُ داخلَ ‏موقع المطلة، باغتَها مجاهدو المقاومة الاسلامية واستهدفوها بالصواريخِ الموجهة ما أدى إلى إصابتِها وتدميرِها وسقوطِ ‏أفرادِ طاقمِها بينَ قتيلٍ وجريح.‏ كما واستهدفَ مجاهدو المقاومة تموضعاً لجنودِ العدو الاسرائيلي خلفَ الشادرِ العسكري داخلَ موقعِ المطلة بالاسلحة المناسبة واوقعوا افرادَه بينَ قتيلٍ وجريح.

وجاء في بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 30-4-2024 واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

بيان المقاومة :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024 تموضعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 30-4-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.



بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-4-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الثلاثاء 30-04-2024 م

21 شوال 1445 هـ

واستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏ مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما. ‏

بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏الاسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏30-4-2024، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‌‏قام مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-‌‌‏2024، بنصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء قيام جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام قام مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 10:25 ‏من مساء يوم الثلاثاء 30-4-2024 باستهدافهم بالقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ

وكانت المقاومة الإسلامية قد ردت الليلة الماضية على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، باستهداف مجاهديها لمبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة ومبنًى آخر يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وحققوا بهما إصابات مباشرة.‏

المصدر: موقع المنار