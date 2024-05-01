عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 1 أيار/مايو 2024

العناوين

الأخبار:

– عمال لبنان…أيتام!

– ‫”الأخبار” تنشر نصّ العرض الإسرائيلي

– ‫لا حلّ لبنانيًا قبل نضوج تقاطعات واشنطن الإقليمية

– ‫هبّة الجامعات تعمّق مأزق الديموقراطيين | الطلاب الأميركيون: لا تراجع عن نصرة غزّة

البناء:

– جبهات اليمن ولبنان تضربان بقوة… وغزّة ملحمة بطولة… وطلاب العالم ينتفضون

– المقاومة مستعدّة لتجزئة حلّ شامل يتضمّن شروطها لكن من دونها لا مكان لصفقة

– نتنياهو يسقط بالضربة القضائية صفقة بلينكن كرمى لبن غفير: سنواصل الحرب

اللواء:

– الردّ “الإسرائيلي” على ورقة سيجورنيه: نقترب من الحرب الشاملة

– شرارة الجامعات الأميركية تمتدّ إلى جامعات لبنان.. ولعنة المصائب الأمنية تحصد 9 أبرياء في مطعم وسط بيروت

الديار:

– “إسرائيل” تواصل التهويل: انسحاب حزب الله أو الحرب الشاملة

– تعديلات بالشكل لا بمضمون “الورقة الفرنسية”

– لا بروفيه وامتحان موحّد لـ”الثانوية”

الجمهورية:

– لبنان يجيب باريس خلال ساعات

– دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع

– مقاربات أميركية لوضع المنطقة: ماذا عن مصير المسيحيين؟

النهار:

– لبنان اجتاز فخ اللائحة الرمادية.. فهل يتلقف المعنيون الفرصة؟

– في انتظار ردّ حماس.. نتنياهو يؤكد عملية رفح باتفاق أو من دونه

– النازحون بين ممانعة الأسد وغياب رئيس للجمهورية

– لم يتحمّل العالم انهيار مصر فأقرضها 8 مليارات دولار



الاسرار

البناء:

-قال مصدر دبلوماسي غربي إنّ الكلام الذي صدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهى فرص التوصل إلى صفقة تبادل وهدنة وكلام نتنياهو جاء بعد حواره مع وزير “أمنه” ايتمار بن غفير وتهديده بالخروج من الحكومة إذا تخلّى نتنياهو عن مواصلة الحرب ضدّ حركة حماس. ومما قاله نتنياهو إن الحرب ستستمرّ حتّى القضاء على حماس سواء تمّت صفقة تبادل أم لم تتم. وقال المصدر الدبلوماسي إنّ حماس كانت محشورة في زاوية الضغوط للقبول فجاء كلام نتنياهو وأزاح عنها عبء مسؤوليّة تخريب فرص الصفقة.

-قال مصدر فلسطيني يتابع مسار التفاوض في القاهرة إنّ سقف ما يمكن لقيادة حركة حماس قبوله هو تجزئة تنفيذ الحل الشامل الذي يضمن إنهاء الحرب وفك الحصار وانسحاب شامل للاحتلال من قطاع غزّة وإطلاق مسار إعادة الإعمار بحيث يمكن توزيع هذه البنود على المراحل المتعدّدة للاتفاق الذي يمكن لشروط المرحلة الأولى منه أن تكون مطابقة لما تمّ عرضه في المشروع المطروح للتفاوض، لكن بصفتها مرحلة أولى من مجموعة مراحل متفق عليها كوثيقة واحدة ومضمونة التنفيذ بضمانات الوسطاء.

اللواء:

-تردَّد أن معظم مندرجات الورقة الفرنسية حول 1701 مصاغة بالحبر السرّي للوسيط هوكشتاين.

-طُلب من نائب حالي في تكتل وسطي ألَّا يحضر لقاءً معروفًا بهويته، ولو من موقع المعارضة، والهامش الخاص بالنائب.

-للعيد الثاني على التوالي، لا يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم، خلافًا لتصريحات وزير المال وبيانات المالية، حتّى وصف الأمر “بأنني أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا!”.

الحمهورية:

-سأل ديبلوماسي غربي عن طبيعة الشعب اللبناني القادر على التأقلم مع الانهيار والشغور والحرب؟

-تبين أنّ أحد المسوؤلين لم يتفاجأ في مجيء مسؤول غربي إلى لبنان من دون أن يحمل في جعبته أي معطيات عن ملف حساس تحاول بلاده أن تلعب دورًا في معالجته.

-تفاءل مسؤولون بإمكان حصول اختراقات في جدار قضية تهدّد لبنان ديموغرافيًا وتساهم في تعميق أزمته الاقتصادية والمالية وذلك في ضوء بدء بعض الدول الغربية بمواجهة المشكلة نفسها التي يعاني منها لبنان.

المصدر: صحف