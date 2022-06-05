هيئة أبناء العرقوب: لمنع سرقة ثروات لبنان البحرية

طالبت هيئة أبناء العرقوب المسؤولين بـ “التحرك السريع لمنع العدو الاسرائيلي من سرقة واستثمار ثروات لبنان البحرية من الغاز والنفط”.

وقالت في بيان “دخلت اليوم سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل كاريش وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23 وسط صمت السلطات اللبنانية المعنية ودون تحريك اي ساكن”.

واعتبرت أن “وجود الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة ENERGEAN، التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها يشكل تهديدا مباشرا واعتداءا سافرا على سيادة لبنان وحقوقه وثرواته البحرية ويعبر عن أطماع العدو الصهيوني الدائمة والمستمرة بثروات لبنان البرية والبحرية بعد ان امعن في الاستمرار باحتلال أرضه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وبقية المناطق التي لاتزال محتلة”.

وطالبت الهيئة بـ “ضرورة تثبيت حق لبنان باستثمار ثرواته البحرية لدى المراجع الدولية المختصة والتحرك السريع لحفظ هذا الحق والدفاع عنه”، معتبرة ان “التقاعس عن هذا الواجب يشكل خيانة وطنية بحق كل مسؤول معني بهذا الملف”.

واكدت “استمرارها الى جانب كل الشرفاء بالدفاع عن حقوق لبنان في أرضه ومياهه بكل الوسائل المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام