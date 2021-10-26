الهرمل أحيت ذكرى المولد النبوي الشريف وولادة الإمام الصادق (ع)

أحيت الهرمل ذكرى ولادة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، فنظم حزب الله سلسلة من الاحتفالات والنشاطات في أحياء المدينة وقرى القضاء تخللتها كلمات وتواشيح وموالد وتوزيع شهادات تقديرية وجوائز على حفظة القرآن الكريم.

ونظم مركز الإمام الخميني (قدس سره) الثقافي في الهرمل في قاعة مجمع سيد الشهداء عليه السلام ندوة فكرية بالمناسبة ، بمشاركة مدير عام جمعية مراكز الإمام الخميني قدس سره الثقافية في لبنان الشيخ نزار سعيد ورئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان وبحضور مدير مديرية العمل البلدي في حزب الله مهدي مصطفى ، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ، رئيس البلدية صبحي صقر مفتي الهرمل الشيخ علي طه ، كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله ، علماء دين وحشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والتربوية.

سعيد قال في مداخلته بأننا اليوم تجاوزنا الدعوة إلى الوحدة الإسلامية التي دعا إليها الإمام الخميني قدس سره ، إلى الدعوة لوحدة إنسانية تحت راية الإمام الخامنئي ، فقوتنا وعظمتنا وقدرتنا على مواجهة أعتى القوى في العالم تدفعنا للدعوة إلى الوحدة الإنسانية، داعيا كل الأحرار في العالم إلى ان يعودوا إلى فطرتهم وان نقف على المشتركات فيما بيننا.

القطان اكد أن واجبنا الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة اللبنانية في وجه القوى الإلغائية كحزب القوات اللبنانية ورئيسه ، الذي ما زال يحمل هذا الفكر ويريد ان يجر البلد إلى الفتنة.

وأكد بأنه لولا حكمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري لكنا اليوم في مكان آخر ، مضيفا بأن الدماء الطاهرة والزكية التي سقطت افتدت لبنان وحافظت على بقائه ولم نُجر لفتنة يريدها المجرم جعجع وحزبه وأي فئة او فريق يريد الفتنة في هذا البلد.

تخلل الندوة فقرة خاصة للفرقة الموسيقية التابعة لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج) في الهرمل ، التي اقامت أيضا حواجز المحبة على الطرقات ووزعت الحلوى والورود على المارة وكذلك على الممرضين والمرضى في المستشفيات ، كما اقامت كرمسا للأطفال في مدينة الألعاب في الهرمل.