بيسكوف عن خطاب بوتين: خلاصته أننا لا ننوي أن نعلم أحدا كما نرفض أن يعلمنا أحد

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن “خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي لم يحمل طابع مجابهة، لكن كان فحوى الرسالة أن روسيا لن تقبل أن يعلمها أحد”.

وقال بيسكوف الأحد “سيكون من السخافة النظر إلى هذا على أنه مواجهة أخرى”، وتابع “بطبيعة الحال، هناك متحمسون يقارنون هذا الخطاب بخطاب ميونيخ (الذي ألقاه بوتين في منتدى أمني في تلك المدينة عام 2007)”، واضاف “وقتها، لم يفهم كثيرون جوهر خطاب ميونيخ الذي لم يكن خطاب مواجهة على الإطلاق واليوم أكثر من أي وقت مضى، لم يكن الرئيس يتحدث عن المواجهة”، ولفت الى ان “معنى ما قيل يتلخص في حقيقة أننا لا ننوي أن نعلم أحدا كما نرفض أن يعلمنا أحد”.

وكان بوتين قد ألقى كلمة في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” الدولي للحوار، قال إن “الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي”، مشيرا إلى أن “الهيمنة الغربية بدأت بالتراجع أمام نظام متعدد الأوجه”.

المصدر: روسيا اليوم