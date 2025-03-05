بيسكوف: المباحثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض تطرقت إلى الملف النووي الإيراني

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن المفاوضات التي جرت في الرياض بين روسيا والولايات المتحدة تناولت الملف النووي الإيراني، لكنه أوضح أن النقاش لم يتطرق إلى المسألة “بالتفصيل”، مشيراً إلى أنه “لم تصدر أي مبادرات أو مقترحات محددة بخصوصه”.

وشدد بيسكوف على ضرورة حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السلمية حصراً، معتبراً أن” جميع الإمكانيات متاحة لتحقيق ذلك”. وأكد أن هناك” توافقاً بين روسيا على أن المشكلة يجب أن تُحل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية فقط”.

يُذكر أن المفاوضات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة جرت في 18 فبراير في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت لأربع ساعات ونصف الساعة. مثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما مثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومساعد الرئيس للأمن القومي مايكل والتز والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة بشكل كامل وتوسيع التعاون إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى تطبيع العمل القنصلي والدبلوماسي بين البلدين.

المصدر: rt