بيسكوف: العالم يصبح متعدد الأقطاب ولا يمكن تجاهل ذلك

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن “العالم يصبح متعدد الأقطاب ولا يمكن تجاهل ذلك”، مشيرا إلى أن “هناك الكثير من النقاشات حول الهيكلية المقبلة للعلاقات الدولية”.

ولفت بيسكوف في حديث له الثلاثاء الى ان “العالم يتغير وبالطبع تظهر المزيد من مراكز القوة في العالم من الناحية الاقتصادية والعسكرية وتوفير الأمن”، وتابع “العالم يصبح متعدد الأقطاب والأقطاب الفردية لم تعد قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في العالم”.

وأضاف بيسكوف “تعدد الأقطاب هو عامل لا يمكن تجاهله ويجب التوجه نحوه”، وتابع “بالتأكيد، هناك الكثير من النقاشات التي ستجري حول التكوين المستقبلي للشؤون العالمية”.

المصدر: روسيا اليوم