إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة على مفرق عنزة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 22:38
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مصادر أمنية للمنار: اعترافات الموقوفين في كمين الطيونة حددت أسماء مشاركين وكشفت توزيع مجموعات في محيط المنطقة المستهدفة
مصادر أمنية للمنار: تدخلات أدت إلى التريث باستدعاء رئيس حزب القوات لحين تحديد الجهة القضائية الصالحة للاستماع إليه
الشيخ نعيم قاسم: المحقق العدلي طارق البيطار بات مشكلة في لبنان والحزب يريد محققا يعمل للعدالة وليس لتسييسها
السيد هاشم صفي الدين: ننبه من التقارير التي ترفعها إحدى الجهات اللبنانية للأميركيين ضد شخصيات وطنية لإنزال عقوبات بحقها
تكتل بعلبك الهرمل: يجب الاستمرار بملاحقة القتلة في مجزرة الطيونة ومشغليهم وسوقهم للعدالة في أقرب فرصة
حركة أمل ردا على التيار الوطني الحر: الحريص لا يحرم الشباب في سن 18 من الانتخاب ولا يهرب من التصويت للكوتا النسائية
حركة أمل: لدينا الجرأة بالتعبير عن موقفنا بشكل واضح داخل المجلس النيابي وخارجه وعبرنا عنه في الجلسة النيابية الأخيرة
مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية يسطر بلاغ بحث وتحر بحق النائب السابق خالد الضاهر بعد ضبط أسلحة وذخائر لديه
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: تقديم موعد الإنتخابات النيابية يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: الموظف يحتاج إلى مليوني ليرة للوصول إلى عمله خلال الشهر
وزارة الصحة العامة: تسجيل 627 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مستوطنون صهاينة يعتدون على قاطفي الزيتون من الفلسطينيين في ترمسعيا شمال رام الله ويصيبون مواطنا ويحطمون 4 مركبات
وزير حرب العدو يأمر بإعلان 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"
مفوضية الانتخابات في العراق توافق على اعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة انتخابية
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: لقد هرم الكيان الصهيوني في المرحلة الثانية من عمره بفعل مقاومة لبنان وفلسطين
متحدث القوات المسلحة اليمنية: إيجاز صحفي غدا الساعة 15:00 للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظتي مأرب وشبوة
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن 3 غارات على مدينة الحديدة في خرق مستمر لاتفاق السويد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أمرت بإعلان 10 سفراء أشخاصاً غير مرغوب فيهم في أسرع وقت ممكن
الدفاع الروسية: تسيير سفن حربية تابعة للجيشين الروسي والصيني لأول مرة في دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أمرت بإعلان 10 سفراء أشخاصاً غير مرغوب فيهم في أسرع وقت ممكن
الدفاع الروسية: تسيير سفن حربية تابعة للجيشين الروسي والصيني لأول مرة في دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة على مفرق عنزة في جنين
منذ 19 mins
23 October، 2021
جنين
فلسطين
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