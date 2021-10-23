إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة على مفرق عنزة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 22:38

إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة على مفرق عنزة في جنين

منذ 19 mins 23 October، 2021
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