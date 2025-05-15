82 شهيدًا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 82 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر إعلامية بأن طائرات الاحتلال قصفت منازل مأهولة بالسكان، وخيامًا تؤوي نازحين في مناطق متفرقة من القطاع، تركزت بشكل خاص في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وتأتي هذه المجازر ضمن تصعيد مستمر للعدوان الإسرائيلي، الذي لم يستثنِ الأطفال والنساء، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها شعبنا في القطاع المحاصر.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,928 شهيدًا، و119,846 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجازر دامية متتالية في خان يونس فجر اليوم الخميس، أسفرت عن استشهاد 56 مواطنًا، وسقوط عشرات الجرحى والمفقودين.

وأوضحت مصادر إعلامية أن طائرات الاحتلال قصفت ما لا يقل عن 13 منزلًا وخيمة في أماكن متفرقة من خان يونس، إلى جانب عشرات الغارات شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ووفق مصادر طبية، فقد ارتقى 56 شهيدًا وأصيب نحو 100 آخرين في القصف الإسرائيلي فجْر اليوم على منازل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذُكر أن من بين الشهداء الصحفي حسن سمور، المذيع في قناة الأقصى، الذي استشهد مع جميع أفراد أسرته.

كما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البردويل في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس. واستشهد نحو 12 مواطنًا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الزيناتي في القرارة شرق خان يونس.

واستُشهد المواطن خليل جمال درويش الأسطل في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة اللحام، وشهيدان في قصف على منزل لعائلة البيوك وسط خان يونس.

واستُشهد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو طعيمة قرب مدرسة عسقلان في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وارتقى 13 شهيدًا جراء قصف الاحتلال خيمة وغرفة تعود لعائلة الصحفي حسن مرزوق سمور، ولا يزال عدد منهم مفقودًا تحت الأنقاض.

كما طالت باقي الاستهدافات منزلًا لعائلة كوارع في إسكان الأوروبي شرق المدينة، إضافة إلى استهداف مجموعة من عائلة العمور في بلدة الفخاري.

واستُشهد المواطن محمد مقصود الشاعر، وأصيب آخرون من عائلة قشطة، إثر استهداف إسرائيلي لغرفة الإدارة في جولدن مول بالقرب من دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما استُشهد المواطنان محمود عطية العمور وعطية العمور في قصف على بلدة الفخاري شرقي خان يونس. وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي المدينة.

وأُصيب عدد من المواطنين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس. كما انتُشل جثمان الشهيد محمد إبراهيم سعيد النجار (27 عامًا) من منطقة قيزان النجار جراء قصف إسرائيلي سابق على المدينة.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة. واستُشهدت الفتاة فداء فوزي النجار متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في القصف الإسرائيلي على البلدة نفسها.

المصدر: مواقع