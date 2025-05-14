زلزال ضرب اليونان وشعر به سكان مصر

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، صباحا، وفق ما أعلنه مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، الذي أوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.

وتزامنا مع الهزة الأرضية، أفاد سكان في مصر بشعورهم بارتجاج أرضي حوالى الساعة 10:53 بتوقيت غرينتش، دون أن تسجّل أي أضرار.

وفي بيان رسمي، أوردته “سكاي نيوز”، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن الزلزال الذي شعر به السكان كان بقوة 6,4 درجات، ووقع على بعد 431 كيلومترا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجّل حتى الآن أي توابع للهزة الرئيسية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن زلزالا آخر بقوة 6.1 درجة تم رصده جنوب مدينة فراي اليونانية، في الساعات الأولى من صباح الثلثاء بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان بعض المدن في تركيا المجاورة.

المصدر: الوكالة الوطنية