شهداء في طمون.. والاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين

استُشهد أربعة شبان، صباح اليوم الخميس، بعدما حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في بلدة طمون، جنوب طوباس. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا المنزل بقذائف “الإنيرغا”، ما أدى إلى استشهاد الشبان الأربعة، قبل أن تُقدم القوات على اختطاف جثامينهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب محاصرة منزلين في بلدة طمون ومدينة طوباس. وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف تجاه المنزل المحاصر، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان، بينما استمرت الاشتباكات في محيط المنزل ومناطق متفرقة من البلدة.

#صور | في مجزرة وحشية… جيش الأحتلال ينكل بجثامين الشهداء الذين ارتقوا بعد اشتباك مسلح وقصف المنزل الذي كانوا بداخله في بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/JPv5kHm7u2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2025

كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس المفتوحة في طوباس، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية، وسط استنفار أمني واسع، حيث أطلق المقاومون النار بكثافة على القوات المتقدمة نحو الجامعة، وسُمع صراخ الجنود في المكان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من خربة ابزيق، وحواجز الحمرا وتياسير، وبوابة عاطوف العسكرية، بعد تسلل وحدة خاصة إلى محيط الجامعة، بالتزامن مع احتجاز عدد من المدنيين والتنكيل بهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة طوباس، وهم: فادي محمد فالح دراغمة، وأمير عبد المنعم مصطفى دراغمة، ووسيم محمد لطفي أبو مطاوع، خلال اقتحام المدينة صباح اليوم، بالتزامن مع اقتحام بلدة طمون، حيث تمركزت قوات الاحتلال عند المدخل الجنوبي، وفجّرت مقهى قبل انسحابها.

جانب من انتشار الاحتلال في محيط جامعة القدس المفتوحة بمدينة طوباس. pic.twitter.com/T8jw3mOmD7

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2025

وفي إطار التصعيد المتواصل، وثّق مركز معلومات فلسطين “معطى” 12 عملية مقاومة خلال الساعات الـ48 الماضية، تنوّعت بين تفجير عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين، ومواجهات مسلّحة مع قوات الاحتلال.

اليوم الـ115 من العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ115 على التوالي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، حيث تتركز العمليات على أعمال التجريف والتدمير الواسعة داخل المخيم، بهدف تغيير معالمه وبنيته التحتية، وسط استمرار الحصار الكامل ومنع الدخول والخروج منه.

وتُصادف هذه العمليات الذكرى الـ77 للنكبة، حيث يُواصل الاحتلال تهجير نحو 22 ألف نسمة من أهالي مخيم جنين، إلى ما يُقارب 39 نقطة وموقع نزوح داخل محافظة جنين.

وتتمركز قوات الاحتلال في محيط المخيم، حيث يُسمع إطلاق نار كثيف منذ ساعات الصباح، وقد أشعل الجنود يوم أمس النار في أحد المنازل. وتقدّر بلدية جنين أن أكثر من 600 منزل قد هُدم بالكامل، فيما تعرّضت بقية المنازل لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن.

وتشهد القرى المحيطة بجنين اقتحامات يومية وتحركات عسكرية مستمرة، في وقتٍ يُسجّل فيه إغلاق شامل للمخيم ومنع الوصول إليه. كما تشهد أحياء المدينة، خصوصاً الحي الشرقي وحي الهدف، أضراراً كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية.

وقد تسبب العدوان في نزوح قسري لآلاف العائلات، حيث تجاوز عدد النازحين 22 ألفًا، فيما تُقدّر الخسائر الاقتصادية الأولية في المدينة بأكثر من 300 مليون دولار، نتيجة الدمار الذي لحق بالمحلات التجارية والشوارع والمرافق العامة.

ومنذ بدء العدوان في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، استُشهد 40 مواطنًا، وأُصيب واعتُقل العشرات، في وقتٍ يتواصل فيه إطلاق الرصاص الحي داخل المخيم.

اليوم الـ109 من العدوان الإسرائيلي على طولكرم ونور شمس

وفي محافظة طولكرم، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ109، عدوانها على المدينة ومخيمها، ولليوم الـ96 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد في عمليات الهدم والاقتحام.

وشهد المخيم صباح اليوم عمليات هدم متواصلة في محيط مسجد أبو بكر الصديق، حيث تشير التقديرات إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال الأسبوع الماضي 20 مبنى سكنيًا، إضافة إلى تفجير عدد من المنازل التي تم إخلاؤها قسرًا.

وتركزت عمليات الهدم في أحياء المنشية، والمسلخ، والجامع، والعيادة، والشهداء، ضمن خطة تستهدف تدمير أكثر من 100 منزل في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وتستمر القوات الإسرائيلية في اقتحام المدينة والمخيمات المحيطة بها، حيث تتمركز الآليات العسكرية في شوارع المدينة، وتُطلق أبواق مركباتها بشكل استفزازي، وتُعطّل حركة السير.

وفي شارع نابلس والحي الشمالي المجاور، استولت قوات الاحتلال على عدد من المباني السكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بعد طرد السكان منها بالقوة.

وأسفر العدوان عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات. كما أدّى إلى تدمير واسع في المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية.

وقد نزحت أكثر من 4200 عائلة، تضم ما يزيد على 25 ألف مواطن، من مخيمي طولكرم ونور شمس، في وقتٍ بلغ فيه عدد المنازل المدمّرة بالكامل أكثر من 400، إضافة إلى أكثر من 2500 منزل تضررت جزئياً.

وأُغلقت مداخل المخيمين بالسواتر الترابية، ما حولهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

المصدر: مواقع