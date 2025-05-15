أكثر من 40 شهيداً في غزة فجراً.. والاحتلال يركز قصفه على خانيونس

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قصفاً مدفعياً وجوياً استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة، مركّزاً استهدافاته على خان يونس جنوباً.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الساعات الماضية إلى استشهاد أكثر من 40 شخصاً، معظمهم في خان يونس.

قصف متزامن على 8 منازل في خانيونس

ونفذ الاحتلال قصفاً جوياً متزامناً على 8 منازل متفرقة في خان يونس، أسفر عن استشهاد نحو 30 شخصاً. ووصلت أعداد كبيرة من الأطفال إلى مستشفى ناصر، من جراء هذا القصف.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مناطق متفرقةً في خانيونس، هي: بلدتي خزاعة وعبسان الكبيرة ومنطقة السناطي ومحيط دوار بني سهيلا والسطر الشرقي شرقاً، منطقة المواصي غرباً، ومنطقة أبو هداف، شرقي بلدة القرارة شمالاً.

وإضافةً إلى القصف الجوي، استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية عبسان الكبيرة، بينما استشهد شخص في القصف على خيمة تؤوي نازحين في المواصي.

وفي رفح، جنوبي القطاع، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شمالي المدينة.

شهداء في مدينة غزة والوسط والشمال

أما في وسط قطاع غزة، فاستشهد شخصان وأُصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات.

وانسحبت الاستهدافات الإسرائيلية على مدينة غزة، حيث تم تسجيل 4 شهداء من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقةً سكنيةً في حي النصر.

واستهدف الطيران المروحي الإسرائيلي شقةً سكنيةً في مخيم الشاطئ، غربي المدينة. كما شنّ الاحتلال غارةً على المدينة، وأخرى على الجهة الشمالية الغربية منها.

وفي شمالي القطاع، استهدف الاحتلال منزلاً لعائلة شهاب في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين.

كما شنّ، عبر القصف الجوي والقصف المدفعي، المناطق الغربية لبيت لاهيا، حيث تم انتشال 11 جريحاً من جراء استهداف منزل في منطقة السلاطين.

المصدر: مواقع اخبارية