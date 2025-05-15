طائرات الاحتلال تواصل حربها على المساكن الجاهزة في القرى الحدودية.. وشهيد في أرنون

واصل العدو الصهيوني انتهاكه للسيادة اللبنانية وعمد بُعيد منتصف الليل الى استهداف غرف جاهزة لجمعية وتعاونوا في بلدة حولا الحدودية، تبع ذلك استهداف مماثل لغرفة جاهزة في بلدة عديسة. كما استهدفت محلقة صهيونية معادية منزلاً في بلدة كفركلا.

وافاد مراسلنا عن ارتقاء شهيد في استهداف الطيران المسير المعادي لجرافة في معمل للحجارة في بلدة ارنون.

كما افاد مراسلنا علي شعيب ان اطراف بلدة شعبا تعرضت لقصف مدفعي صهيوني.



وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات الاسرائيلية منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي ولغاية صباح اليوم بلغ عدد الخروقات البرية ألفاً وخمسمئةٍ وثمانية وأربعين (1548) خرقًا ، والخروقات الجوية ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثين (1539) خرقاً ، فيما سُجِل أربعة وسبعون (74) خرقًا بحريًا . أي ما مجموعه ثلاثة آلاف ومئة وواحد وستون خرقًا وعدوانًا. أمّا عددُ الشهداء فبلغ مئةً و تسعة و خمسين (159)شهيداً والجرحى ثلاثَمئة وسبعة وسبعين (377) جريحا.

المصدر: قناة المنار