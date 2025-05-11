إصابة مواطنين برصاص مطاطي صهيوني في مارون الراس جنوبي لبنان

افاد مراسل المنار في الجنوب بأن جيش العدو استهدف بعدد من القذائف “حي الرندة” في الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب، فيما ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة في قضاء صور.

وفي سهل مارون الراس ، أصيب مواطن بجراح متوسطة برصاص جيش العدو فيما اصيبت زوجته برصاصة مطاطية خلال تفقدهما لمنزلهم المدمر.

وفي سياق متصل، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكاته الجوية، حيث حلّق على علو منخفض في أجواء مدينة الهرمل، كما سجّلت طلعات جوية على علو متوسط فوق منطقة بعلبك.

المصدر: موقع المنار +مواقع