محمد وعلي مروة.. رفاق السلاح والدم والتراب

في بلدة عين قانا الجنوبية، تتجدد حكايات الشهادة والإباء، حيث خُطّت فصول جديدة من التضحية والفداء بدماء الأخوين الشهيدين محمد وعلي سامي مروة، اللذين ارتقيا في شهر واحد دفاعًا عن تراب بلدتهم وكرامة الجنوب وكل لبنان.

لم تكن عين قانا مجرّد محطة في حياتهما، بل كانت الموطن والرسالة، ظلّا يحملان سلاحهما وعصبتهما، ويسيران في دروبها المزروعة بأشجار الصبر والانتماء. وبين حجارتها، نقشا الشجاعة والوفاء، فكانا من أولئك الذين يقدّس الضوء دمهم، ويُسبّح الصبح باسمهم.

علي، الذي عرفته بيوت البلدة بساعديه اللذين شيّدا وبنيا، وضع حجر الأساس لكثير من منازلها وأسهم في إعمارها، وتستكمل الفعاليات الشعبية اليوم مسيرته بالإصرار والعزيمة نفسها التي حملها في حياته.

أما محمد، فكان امتدادًا لروح الشهادة التي تجذّرت في العائلة. ورغم أن الفارق الزمني بين استشهاده واستشهاد شقيقه علي لا يتجاوز الشهر، إلا أن الهدف بقي واحدًا: حماية الأرض والكرامة من أي اعتداء.

وفي شهادة الأخوين الشهيدين، تأكيد على أن دماءهم ستظلّ سلاحًا يُشهر في وجه الاحتلال والعدوان، وأن مواقف عائلاتهم لا تقلّ بطولة عن مواقفهم في الميدان.

سلام على عين قانا، وسلام على دروب علي ومحمد… وسلام على أرواح سكنت المجد لتبقى حاضرة في وجدان الوطن، رموزًا للثبات والانتماء والوفاء.

المصدر: موقع المنار