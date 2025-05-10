مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 10-5-2025

لبنانُ على مرمى ساعاتٍ من ثانيةِ المحطاتِ الانتخابيةِ البلدية، والوجهةُ هذا الاحدَ الشمالُ حيثُ الرياحُ السياسيةُ شديدةٌ معَ تلكَ العائلية، فيما خَلطت التحالفاتُ الهجينةُ الاوراقَ التي يُكتبُ عليها في كلِّ قضاءٍ عنوانٌ مختلف ..

ولا يختلفُ اثنانِ على أهمية هذا الاستحقاقِ على املِ اَن يرى الشماليونَ دولتَهم ليس حارسةً على ابوابِ اقلامِ الاقتراعِ فحسب، بل مداومةَ الحضورِ انمائياً وحياتياً في مناطقِها المهمشة..

وعلى هامشِ الانتخاباتِ البلديةِ مبالغاتٌ في حساباتِ البعضِ السياسية، فيما الحكومةُ عبرَ وزارةِ الداخليةِ تتابعُ هذا الاستحقاقَ بجديةٍ كأولِ اختبارٍ املاً بريعِه الايجابيِّ على الحكومة..

والجديةُ الحكوميةُ مطلوبةٌ عبرَ وزاراتٍ اخرى على مسارِ استحقاقاتٍ اخرى ملحةٍ ايضاً، من العدوانيةِ الصهيونيةِ المستمرةِ التي لا تواجهُها الحكومةُ حتى بالعنوانِ الذي رفعتهُ- اي الدبلوماسي، كونَه لم تُرسِل وزارةُ الخارجيةِ شكاوًى بحجمِ الخروقاتِ الى الاممِ المتحدة، ولم يَلحظ اللبنانيونَ سعياً حكومياً على خطِ اعادةِ الاعمار، وكأنَ الحصارَ الاميركيَ الصهيونيَ يُبرِّرُ للحكومةِ الانتظارَ عندَ تَعدادِ المباني والمؤسساتِ التي هَدَمَها العدوُ ولا يزال، دونَ ان تَخطُوَ خطوةً جديةً لمجابهةِ الضغطِ او لتغييرِ الاساليبِ بدلَ الاستسلامِ للشروطِ السياسيةِ التي تَعرِفُ الحكومةُ انها تعجيزية..

ويعرفُ اللبنانيون انَ العدوَ يسعى من خلالِ اعتداءاتِه الى فرضِ واقعٍ جديدٍ عبرَ جرِّ لبنانَ الى التطبيعِ كما قال رئيسُ مجلسِ النوابِ نبيه بري الذي جددَ التأكيدَ انَ التطبيعَ مع العدوِ خيانةٌ وهو ما لن يَحصُلَ على الاطلاق.

ولبنانُ الملتزمُ باتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ كما اكدَ الرئيسُ بري ، لن يَنجرَّ إلى ما تريدُه إسرائيل، وسيبقى متمسكاً بسلاحِ الصبرِ في هذه المرحلة..

دولياً وقبلَ الوصولِ الى مرحلةٍ لا رجعةَ عنها أُعلنَ وقفُ اطلاقِ النارِ بينَ الهندِ وباكستانَ بوساطةٍ اميركية، وهي الوساطةُ التي لا تزالُ عصيةً على حلٍّ جذريٍّ للحربِ الاوكرانيةِ حتى الآن..

اما حربُ الابادةِ الصهيونيةِ على الفلسطينيينَ فهي مسموحةٌ ما دامَ انها لا تُؤثّرُ على خُططِ دونالد ترامب وصفقاتِه في المنطقة، ويُصبحُ الاعتراضُ عليها عبرَ الاعلامِ ليس بالمنطقِ الانسانيِّ والسياسي، وانما بالمنطقِ التجاريِّ على ابوابِ زيارةِ ترامب الى الخليج.

المصدر: موقع المنار