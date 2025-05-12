الصحافة اليوم: 12-5-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 12-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

بادرة “حمساوية” تجاه ترامب | مفاوضات غزّة: تسابق لإحداث اختراق

كتبت صحيفة “الأخبار”:في ظلّ اقتراب زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، تسارعت وتيرة التحركات السياسية للدفع قدماً بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مؤشرات متضاربة تعكس تصاعد الضغوط من جهة، وتزايد الرهانات على التفاهمات المحتملة من جهة أخرى. وفي خضمّ هذه الأجواء، أعلن رئيس حركة “حماس” في غزة، خليل الحية، أمس، نية الحركة “إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي – الأميركي المزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة”، وذلك في إطار اتصالات تكثّفت خلال الأيام الماضية، بين “حماس” والوسطاء والإدارة الأميركية.

ومن المتوقّع أن يتمّ إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي غداً، من دون الإفراج عن أسرى فلسطينيين في المقابل، لكن بوجود تعهّد أميركي بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف مؤقّت غير معلوم المدة لإطلاق النار، يُرجّح أن يكون خلال يوم الإطلاق، بما يمكن أن يمهّد لصفقة تبادل أوسع وإنهاء كامل للحرب.

وفيما من المتوقّع أن يصل المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى تل أبيب اليوم، حيث سيلتقي مسؤولين كباراً في الكيان، ويبحث معهم ترتيبات تلك الصفقة المنشودة، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بياناً تعقيباً على إعلان “حماس”، أكّد فيه أنه “لن يكون هناك أي ثمن مقابل إطلاق عيدان ألكسندر”، وأن الإدارة الأميركية أبلغت تل أبيب بأن هذه الخطوة من شأنها تسهيل الوصول إلى اتفاق وفق مقترح ويتكوف.

وكانت صحيفة “معاريف” نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن “إطلاق سراح عيدان ألكسندر لا يُغلق الباب أمام إمكانية التوصل إلى صفقة أسرى جزئية”، في حين اعتبرت “القناة 12” العبرية أنه بهذا “الاتفاق المباشر وغير المسبوق بين حماس والإدارة الأميركية، لم يكتفِ ترامب بصفع نتنياهو فحسب، بل منح حماس شرعية وانتصاراً لا مثيل لهما منذ بداية الحرب”. واعتبر مراسل موقع “أكسيوس”، باراك رافيد، بدوره، أن “صفقة إطلاق سراح عيدان ألكسندر تُعدّ إنجازاً كبيراً للرئيس ترامب ومبعوثه ويتكوف، وفشلاً ذريعاً لنتنياهو، وديرمر، والكابينت”.

وبصورة أعمّ، تؤكد مصادر مصرية مطّلعة أن “الضغط الأميركي لإرساء هدنة مؤقتة يبدو أكثر فعالية اليوم من أي وقت مضى، بالرغم من الخطط الإسرائيلية المعلنة لتوسيع نطاق العمليات في غزة”. ووفق ما كشفه مسؤول مصري مشارك في تلك الاتصالات لـ”الأخبار”، فإن واشنطن باتت ترى أن استمرار الحرب وتوسيع العمليات العسكرية يمثّلان “إضاعة للوقت”، في ظل تعذّر الحسم، وتعاظم الأخطار على حياة الأسرى، وتصاعد التوتر الإقليمي.

وأضاف المصدر أن “الاتصالات الجارية مع حركة حماس حملت مؤشرات انفتاح على التصورات الأميركية الرامية إلى وقف إطلاق النار خلال وقت قريب”. وفي السياق نفسه، أشار مسؤولون أميركيون، بحسب مصادر مطّلعة، إلى أن الهدنة المرتقبة تمثّل “فرصة لتحقيق الأهداف عبر التفاوض”، ولا سيما في ما يخصّ استعادة الأسرى.

ويأتي ذلك في وقت يجري فيه ويتكوف محادثات مع كل من قطر ومصر و”حماس” وإسرائيل، بشأن “صفقة تبادل جزئية”، وفق ما نقل مراسل موقع “أكسيوس”. وفي التفاصيل، ذكرت “القناة 12” العبرية أن المبعوث الأميركي اقترح عبر الوسطاء إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، مقابل وقف للقتال لمدة تصل إلى 70 يوماً، على أن يتم خلال هذه الفترة التفاوض على صفقة نهائية. وكان ويتكوف أكّد خلال لقائه مع عائلات المحتجزين، أن “التوصل إلى اتفاق في غزة بات ضرورة”، قائلاً: “نريد إعادة المختطفين، لكنّ إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب رغم أنها لا تحقق تقدماً، ويجب التوصّل إلى اتفاق”.

وفي الإطار نفسه، نقل الصحافي إميل يرحي، عبر قناة “i24″، عن نتنياهو قوله، في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: “لا أستبعد إمكانية أن تطلق حماس سراح الجندي عيدان ألكسندر”. وفي التصريحات عينها، أشار نتنياهو إلى علاقته الوثيقة مع ترامب، قائلاً: “أنا وترامب نتحدّث كل بضعة أيام. قال هو بنفسه إننا نرى الشيء نفسه، ولذلك لا أعتقد بأنكم ستسمعون عن دولة فلسطينية”. وأضاف أن “إسرائيل لم تطلب الإذن من واشنطن لمهاجمة الحوثيين، ولا تطلب إذناً لمخططاتها الحربية في غزة”.

وتابع: “نحن نواصل تدمير المزيد من المنازل في قطاع غزة، والنتيجة الوحيدة المتوقّعة هي أن يرغب سكان غزة في الهجرة خارج القطاع، لكن المشكلة تكمن في الدول المستعدّة لاستقبالهم”. وفي موقف لافت، أعلن نتنياهو أن “إسرائيل تدعم توجّه ويتكوف، ولكن قد تُطرح صفقة أخرى تتضمّن عدداً أقل من الأسرى وبثمن أقل”. ووفق مصادر إسرائيلية تحدّثت إلى “القناة 12″، فإن “اليومين المقبلين حاسمان بالنسبة إلى المفاوضات، وإذا لم يتحقق خلالهما أي تقدّم، فإن العملية العسكرية في غزة ستُطلق فور مغادرة ترامب المنطقة”.

وفي وقت يستمر فيه الحديث عن محادثات مباشرة بين “حماس” وممثلين أميركيين في الدوحة، أكّدت “القناة 12” أن “خطة توسيع العمليات العسكرية مُعدّة مسبقاً، ويمكن تفعيلها في أي لحظة إذا لم تُفضِ المحادثات إلى اتفاق”. وأفادت القناة بأن المجلس الوزاري المصغّر “الكابينت” انعقد أمس لبحث خيار المضي في صفقة تبادل، أو العودة إلى العمليات الواسعة، ما يعكس حجم الرهانات الموضوعة على الساعات القليلة المقبلة، في انتظار نتائج الضغوط الأميركية، واحتمالات تبدّل الحسابات مع زيارة ترامب المرتقبة.

اللواء:

اللواء: بلديات الشمال: انكفاء في طرابلس

ترحيب أميري بعون في الكويت.. ودعوة رئاسية لعودة العرب إلى لبنان

كتبت صحيفة “اللواء”: أنجز لبنان المرحلة 2 من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، بنسب متفاوتة من المقترعين وأفرزت جملة متغيِّرات وثوابت في المشهد الانتخابي، على أن يترك هذا المشهد بصماته على المحطة الثالثة الأحد المقبل في 18 الجاري في بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل، بعد يوم انتخابي متوتر في بعض مناطق الشمال.

وفازت 85 بلدية بالتزكية من اصل 285 بلدية، تنافست العائلات والتحالفات، والضغوطات من اجل تسجيل حضور او كسب المقاعد.

وطغت عمليات التشطيب على المشهد في طرابلس، حيث خاضت الانتخابات 6 لوائح (ثلاث مكتملة، وثلاث غير مكتملة).. وسط انكفاء عن التصويت.

وفي المقلب المسيحي، سُجِّل تقدمٌ كبيرٌ لتحالف حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب مع شخصيات حليفة بمواجهة التيار الوطني وحلفائه.

وتميزت الانتخابات بالتشنج، والاشكالات الامنية واوقفت مديرية امن الدولة سورياً جاء للاقتراع بهوية لبنانية..

ونظراً للاشكاليات، توقف التصويت في بلدية مار توما في عكار، بعد اشكال في أبعد الاقلام، سارع الجيش والقوى الامنية لمعالجته..

أجندة الأسبوع

أنجزت الدولة امس الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وسط حماوة بالغة بين العائلات والاحزاب السياسية في عدد من الاقضية لا سيما في المدن والبلدات الكبرى. على ان يعود النشاط الرسمي الى ما كان عليه قبل الانتخابات، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل في 15 أيار، فيما لم يتحدد موعد جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار عودة رئيس الجمهورية جوزف عون من الكويت اليوم التي وصلها عصر امس.

وتجري الاحد المقبل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك– الهرمل. تليها انتخابات محافظتي الجنوب والنبطية.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” ان العمل جار من اجل استكمال مناقشة ملفات اساسية وابرزها التعيينات وفق الآلية المتفق عليها داخل مجلس الوزراء، ولفتت الى انه متى أنجزت الخطوات التي نصت عليها الآلية فإن التعيين لهذا المنصب او ذاك يُدرج على جدول الاعمال، يعني ان هذا التعيين سيخرج من الحكومة بعد اجتيازه المراحل في الآلية.

ورأت المصادر ان الشفافية توسم هذا الأمر وهذا متفق عليه بين المعنيين.

الى ذلك توقفت المصادر عند مواصلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جولاته الخليجية والتي ترسم مسارا جديدا في علاقات لبنان مع دول الخليج ما ينعكس ايجابا على تطور هذه العلاقات ومن هنا تأتي زيارته الى دولة الكويت ولقائه اميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تحضر العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي خلال المحادثات يكرِّر الرئيس عون شكر لبنان وتقديره لما قدمته دولة الكويت له وللبنانيين، وسيشرح الإجراءات المتخذة في ملف الأصلاحات، على ان يخرج عنها قرارات كويتية بشأن مواصلة دعم لبنان وعودة الرعايا الكويتيين الى لبنان.

عون في الكويت

وفي الكويت، يجري الرئيس جوزف عون محاثات مع امير دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

وكان رئيس الجمهورية وصل الى الكويت على رأس وفد رسمي الى المطار الاميري في الكويت عند الخامسة والنصف من بعد ظهر امس، في مستهل زيارة رسمية الى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت في استقبال الرئيس عون على ارض المطار، وإلى جانبه ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة.

وضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة، مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجهورية الدكتور نبيل شديد، المستشار الشخصي للرئيس العميد اندره رحال، والمستشارين جان عزيز، نجاة شرف الدين، ومريم عيد، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وبعد استراحة قصيرة في القاعة الأميرية، ودَّع أمير الكويت الرئيس عون على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر اقامته في قصر بيان، يرافقه ولي العهد الكويتي.

وجدد عون في تصريح للتلفزيون الكويت تأييد لبنان للمبادرة العربية للسلام، وقال:

“نحن عدنا الى العرب ونريد من العرب أن يعودوا إلينا”.

واكد على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ وما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة الفلسطينية.

واعتبر الرئيس عون ان الكويت كانت ولا تزال سندا للبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية.

اضاف: وخلال هذه الزيارة، سنبحث مع الأشقاء في الكويت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين بلدينا، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، وستكون فرصة للتأكيد على ان اللبنانيين ينتظرون عودة أشقائهم الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان لاسيما خلال فصل الصيف المقبل لتزهو الربوع اللبنانية من جديد بوجودهم.كما سنتطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة. وأنا وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

واستقبل عون في مقر اقامته أركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على أوضاع الجالية.

واهاب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بوسائل الإعلام “عدم التطاول على اي جهة خارجية صديقة للبنان، واكد ان حرية التعبير مقدسة لكن هذه الحرية لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة، وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديموقراطي.

واعتبر الوزير رجي زيارة الرئيس للكويت بادرة تقديم ووفاء للكويت وشعبها على دعمها المتواصل للبنان.

وشدد رجي على اهمية التواصل، وقال: لطالما كانت الكويت الدولة السباقة في دعم لبنان، وهي شريك اساسي في مسيرة نهوضه.

جلسة التشريع

نيابياً، تبحث جلسة التشريع النيابية في 83 اقتراح قانون معجلاً مكرراً، اغلبها تتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديل قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديل قانون العقوبات. الى جانب : اقتراحات بـ: منع بيع الموجودات الذهبية الا بموجب نص تشريعي. وتخصيص ارض مطمر نفايات الكوستا برافا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لإنارة مطار بيروت ودعم الطاقة في بيروت. وتعديل نظام الموظفين وتعديل سن نهاية الخدمة والتقاعد. وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي. وعدم الإعتداد بالحصانات والأذونات والتراخيص المسبقة للملاحقة والتحقيق والمحاكمة في جريمة إنفجار مرفأ بيروت. وإعفاء مالكي الأبنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات الإستثنائية والتي كان آخرها قانون الإيجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته من المسؤولية القانونية مدنيا وجزائياً. وضم التعويضات الدائمة المتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي. وإقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بمعاشات أفراد الجيش والقوات المسلحة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب. واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. واقتراح بتخفيض مدة السنة السجنية.وتعديل نظام مجلس شورى الدولة. وإقرار اللامركزية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. الوقف الفوري لألعاب القمار الألكتروني لعدم وجود قانون ينظمه. تشريع التدريب العسكري وخدمة العلم . تعديل القانون رقم ٤١ الصادر في الجريدة الرسمية العدد ٤٨ تاريخ 26/11/2015 والذي يحدد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية. إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليهم. إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين إستشهدوا أو يستشهدون نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية. ضمان وإيفاء الودائع تعويض المودعين وخاصة مالكي حسابات بالليرة اللبنانية. منح تعويض للمتضررين من إنهيار سعر النقد الوطني.

وإستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه رئيس “اللقاء الديمقراطي النيابي” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.

انتخابات الشمال

بلغ مجموع نسبة الاقتراع في انتخابات محافظتي الشمال عموما بعد اقفال صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء وحسب وزارة الداخلية:39.36%. 35.90% في محافظة الشمال، و47.30% في محافظة عكار، وبلغ عدد الشكاوى بلغ 512.

ووزعت وزارة الداخلية والبلديات نسب الاقتراع في اقضية محافظتي لبنان الشمالي وعكار، بعد إقفال صناديق الاقتراع وجاءت كالآتي:

طرابلس 25.04%

زغرتا 38.77%

بشري 32.03%

المنية الضنية 49.96%

الكورة 38.92%

البترون 48.26%

يشار الى أن عدد الناخبين هو:

محافظة الشمال: 614295

محافظة عكار: 294647

أما عدد المقترعين فبلغ:

الشمال 220562

عكار 139363

ودعا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المواطنين إلى الالتزام بالتعبير عن الرأي ومراقبة عملية الفرز بكلّ حضارة وأخلاق. وقال: أن الجو العام إيجابي رغم الإشكالات التي حصلت “وسنتشدّد بحماية الصناديق وعمليات الفرز”، معتبر ان إجراء الإستحقاق الإنتخابي في وقته هو في حد ذاته انتصار لمنطق الدولة والإنماء المحلي.

وتفقد الرئيس عون قبل سفره غرفة عمليات قوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية لمتابعة انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات، كما حضر الى وزارة الداخلية وزير الدفاع ميشال منسى لمواكبة الاجراءات الامنية لضمان امن الانتخابات من غرفة العمليات، التي كان يرأسها وزير الداخلية احمد الحجار، واجتمعا به واطلعامنه على سير انطلاق الانتخابات. كما وصل بعد اقفال الصناديق مساء، رئيس الحكومة نواف سلام إلى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات يرافقه نائب رئيس الحكومة طارق متري.

وقال سلام: معروف لكل من تابع العملية خلال النهار عدد الشكاوى التي وردت والأهم هو سرعة التعامل معها والجدية التي برهنت عنها قوى الأمن والجيش والمؤسف ان تكون العملية توقفت لأكثر من ساعة وفي أحد الأقلام لساعتين وآمل ألا يتكرر الأمر في بيروت أو البقاع.

وهنأ سلام وزارة الداخلية بهذه التجارب والآداء آملًا أن تجرى الانتخابات في البقاع وبيروت والجنوب بطريقة جيدة أيضًا.

أضاف سلام: نتعلّم من الإشكالات التي حصلت اليوم والأداء سيكون أفضل في بيروت والبقاع والجنوب ومن الضروري كشف هوية الذين يقفون خلف المال الإنتخابي ومعاقبتهم.

وأكد ان الأهم هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ذلك أن من حق الناس أن يحاسبوا ممثليهم الذين مضت على ولايتهم 9 سنوات، والأهم تجديد الدم في عروق البلديات التي تشكّل الأداة الإنمائية الأساسية.

وتابع: اننا سنستمر بالسعي لتأمين العملية الانتخابية في الجنوب عبر الاتصالات السياسية والدبلوماسية وقال: لا أستطيع أن أعطي ضمانات.

واكد على توقيف المتسببين بالاشكالات والرشاوى.

واظهر تشكيل اللوائح في انتخابات البلديات والمجالس الاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، ان العائلات هي التي هي التي دفعت الاحزاب الى الالتحاق بها خلافا للانتخابات البلديه السابقة، بحيث فرضت العائلات نفسها على اللوائح في المدن والبلدات على الاحزاب التي اضطرت الى دعم عدد قليل من المرشحين ودعم اللائحة باكثريتها التي تضم العائلات.

كما اظهرت حماوة المعركة الانتخابية البلدية وما تخاللها من اشكالات وتضارب وطعن، ان العائلات هي التي تخوض هذه الانتخابات وهي التي تهتم بها وهي التي تتابع مجرياتها اما الاحزاب فاكتفت بالإدلاء بالمواقف بتأييد هذه اللائحه او تلك وتهنئة هذه اللائحة او تلك وتجيير انتصارها الى دعمها لها، بينما الحقيقة ان العائلات هي التي شكلتها ودعمتها وهي التي سمت المرشحين بالاغلبية في اللوائح.

عدا ذلك تميزت انتخابات الشمال بحماوة عائلية – سياسية بالغة في طرابلس وعكار والضنية- المنية بصورة خاصة، اما في اقضية البترون والكورة وبشري وزغرتا، فظهر ان الاحزاب وضعت ثقلها اكثر من بقية المناطق، وكانت واضحة اتجاهات المعركة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي بجناحيه، الى جانب العائلات ايضا التي ايضا تدخلت في تشكيل اللوائح مع ان بعض العائلات كانت منقسمة على ذاتها بين هذه اللائحه وتلك.

والى ذلك كانت مواقف اكثر زعماء الاحزاب تؤكد ان همها هو انتصار العائلات وليس الاحزاب، وان المعركة بطابعها البلدي هي معركة انمائية وليست سياسية بالغالب، وظهر ذلك في تصريحات جبران باسيل وسليمان فرنجية وفيصل كرامة وزعماء آخرين.

وتركزت اشكالات في فنيدق وبخعون، وضبطت رشوة مالية في شكا تمت ملاحقتها واحتواؤها.

وفي بخعون، وقعت اشكالات امنية منذ ساعات الصباح الاولي، عالجها الجيش، وضبط الوضع.. وكذلك وقع اشكال في مدينة بحنين بين مناصري لاذحتين متنافستين.. واشكال آخر في فنيدق، حيث اعتدى على جندي في الجيش اللبناني.

وفي زغرتا، حصل توتر امام قلم اقتراع في كفرياشيت- زغرتا بعد اعتراض ناخب، هويته غير واضحة، وحصل اشكال آخر في رشعين.

وفي عكار، مدرسة تكريت الرسمية، حصلت مناكفات استدعت تدخل الجيش اللبناني، وفي برقايل، تحول صندوق الاقتراع الى ساحة اشتباك.

وفي الضنية، بلدة السفيرة، وقع اشكال كبير، بقيت تفاصيله غير واضحة.

وخلال عمليات الفرز، جرى اطلاق نار في بعض المناطق الشمال، وتحدث المعلومات عن سقوط ضحية في بلدة عين الذهب- عكار، وطالب الوزير حجار بملاحقة مطلقي النار.

وألقى الجيش اللبناني على سارق احد صنادق الاقتراع في عكار.

ولاحظ الوزير احمد الحجار ان “الاشكالات الامنية كانت نسبتها مرتفعة في الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار، وتمكنت القوى الامنية من معالجتها والسيطرة على الوضع”، عازيا السبب لاندفاع الناس للمشاركة، وعدم التحالف بع الموظفين في مراكز عملهم، لكنه وجه تحية للموظفين الذين لولاهم لا يمر الاستحقاق.

وفي طرابلس، سجل اقبال خجول في طرابلس، منذ فتح صنادق الاقتراع حتى اقفالها، ووصف النائب اشرف ريفي المعركة بالانماذية وليست بالسياسية.

ونقل عن احدى النسوة فقدت ثقتها بأن الانتخابات ستحدث تغيراً.

وفازت اللوائح المدعومة من “القوات اللبنانية” في عندقت طاني حنا) وفي بشري فازت اللائح المدعومة من الجمهورية القوية، وفي رشميا فازت اللائحة المدعومة من “القوات” مقابل اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر.. وفي تنورين فازت اللائحة المدعومة من مجد حرب بالتحالف مع حزبي الكائب والقوات اللبنانية.

• كما فازت اللائحة القوات “قوتنا بوحدتنا” في بلدة بزيزا – الكورة المدعومة من التيار في اجدبرا في البترون في مواجهة لائحة الكتائب والقوات بنتيجة 8-1.

• فوز لائحة “التيار” كاملة بنتيجة 9 – 0 وفوز المختار المدعوم من التيار في منجز في عكار.

• فوز اللائحة المدعومة من التيار في ديربلّا في البترون.

• فوز لائحة الدكتور حمزة عبيد كاملة، في عين التينة- الضنية.

• فوز لائحة شكا بتستاهل المدعومة من القوات والكتائب في شكا.

• واعلن عن فوز اللائحة المدعومة من “القوات” والتيار الوطني الحر في عندقت – عكار.

• وسجل تيار المردة تثبيتاً لقوته الانتخابية في منطقة زغرتا.

وفازت اللائحة من المردة في زغرتا فضلاً عن 12 بلدية في القضاء.

المصدر: صحف