“القسام” تفرج اليوم عن ألكسندر بالتزامن مع وقف لإطلاق النار

تلقى جيش العدو الإسرائيلي تعليمات بوقف إطلاق النار في غزة بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً للتمكن من استعادة الأسير عيدان ألكسندر، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأعلن الناطق باسم كتائب “القسام” أبو عبيدة أنّ الأخيرة قررت “الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكساندر” اليوم، وفقاً للناطق باسم “القسام” أبو عبيدة.

ويتكوف يصل إلى تل أبيب

وفي السياق، أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” بأن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى مطار بن غوريون استعداداً للإفراج عن ألكسندر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ لقاءً مرتقباً سيُعقد ظهر اليوم بين ويتكوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ووصف ويتكوف أمس قرار إطلاق سراح ألكسندر بأنه “بادرة حسن نية، تجاه الرئيس ترامب، وهذه لحظة مهمة يعود الفضل فيها للرئيس”.

وكان نتنياهو قد أكد أنّ إعلان حركة “حماس” نيتها إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال، في بيان، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق محتمل لضمان الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ستتواصل “تحت النار، تزامناً مع التحضيرات لتصعيد القتال”.

كما اعتبر أن “إسرائيل غير ملزمة بأي وقف لإطلاق النار أو الإفراج عن إرهابيين، بل هي ملزمة فقط بإقامة ممر آمن يسمح بالإفراج عن عيدان”، مدعياً بأن التعهّد بالإفراج عن ألكسندر لم يأت إلا بعد “الضغوط العسكرية” في قطاع غزة.

المصدر: مواقع