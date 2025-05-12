نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع استنكرت قرار فصل أبو ضرغم والبسام من عملهما

استنكرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان في بيان” قرار فصل الزميلين رواند أبو ضرغم وقاسم البسام من عملهما في قناة “الجديد”، على خلفية تعبيرهما عن رأي شخصي عبر منشور يعكس هواجس مشروعة ووجهة نظر لا تتعارض مع مبادئ حرية التعبير ولا تخرج عن الأطر المهنية”.

ورأت ان “هذا القرار يتنافى مع القيم الأساسية للإعلام الحر والمستقل، ويشكّل سابقة خطيرة تمس بحرية الرأي والتعددية داخل المؤسسات الإعلامية”.

واذ اكدت” تضامننا الكامل مع الزميلين”، ناشدت إدارة قناة “الجديد” إعادة النظر في هذا القرار، احتراماً للأصول المهنية والمبادئ الإعلامية التي يفترض أن تصون حرية التعبير وتكفل التنوع داخل الجسم الإعلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام