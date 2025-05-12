“العمل الاسلامي”: المقاومة هي الخيار الأنجع لرد الاعتبار وتحرير الأرض من الصهاينة

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين “المجازر والمذابح الرهيبة البشعة التي يقترفها العدو اليهودي الصهيوني المجرم بحق أهلنا وإخواننا في غزة العزة وليس آخرها المجزرة الجديدة اليوم بحق مدرسة فاطمة في جباليا، شمال قطاع غزة، والتي قصفها العدو بوحشية بشعة ومتغولة، مما أدى إلى ارتقاء وجرح العشرات من النازحين المحتمين فيها معظمهم من النساء والأطفال”.

ورأت الجبهة أن “العدو الصهيوني المجرم بات يستهدف مدارس الإيواء وخيام النازحين بشكل يومي ومقصود لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا والجرحى والشهداء من دون أن يردعه رادع ، ومن دون حسيب أو رقيب”، واستهجنت “استمرار سياسة حرب التجويع والتعطيش المفروضة على قطاع غزة العزة، مما يظهر للعالم أجمع هذه العقلية المتحجرة المجرمة والمتوحشة التي يمتلكها العدو والخالية من ذرة ضمير إنساني وأخلاقي على حد سواء”، مؤكدة أن “هدف العدو الإسرائيلي النهائي هو استسلام قطاع غزة وجميع المجاهدين والمقاومين وتسليم أسلحتهم كي يهون عليه ذبحهم بسلاسة، ومن دون أن يحرك أحد في العالم ساكنا”.

وأشارت الجبهة إلى أن “خيار المقاومة ونهجها وما يفعله المجاهدون في غزة العزة هو الخيار الأقصر والأنجع لرد الاعتبار وتحرير الأرض والعرض والإنسان والحرمات والمقدسات من براثن الصهاينة المحتلين المجرمين الغاصبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام