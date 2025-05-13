أردوغان يشيد بقرار حزب “العمال الكردستاني” حل نفسه وإلقاء السلاح

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتعزيز أمن البلاد وسلام المنطقة والأخوة الأبدية بين أبناء الشعب التركي.

وقال أردوغان الاثنين إن “تركيا تعتبر إعلان (بي كي كي) حل نفسه قرارا مهما من حيث تعزيز أمن البلاد وسلام المنطقة والأخوّة الأبدية لأبناء الجمهورية التركية”، وأضاف:”مع خروج الإرهاب والعنف من المعادلة ستُفتح أبواب مرحلة جديدة بكل المجالات في مقدمتها تعزيز القدرات الديمقراطية للعمل السياسي”.

وأشار أردوغان إلى أنه “مع حل حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقائه السلاح، لقد ولّت الأيام التي كانت تتلقى فيها العائلات أنباء مفجعة كل يوم وعلى مدى سنوات طوال”، وتابع “نعتبر هذا القرار شاملا لكل امتدادات التنظيم في سوريا وشمال العراق وأوروبا”.

ويأتي ذلك بعد إعلان “حزب العمال الكردستاني” عن قرارات مؤتمره الثاني عشر، والتي شملت حل الحزب وإنهاء الكفاح المسلح.

ووصف الحزب هذه القرارات بأنها تمهد الطريق لحل ديمقراطي ودائم، داعيا البرلمان التركي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة.

المصدر: روسيا اليوم