أردوغان: حزب “الشعب الجمهوري” يضغط على أعصاب الأتراك ويستفزهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب المعارضة الرئيس “حزب الشعب الجمهوري” هو المسؤول عن الأضرار المالية والمادية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أردوغان في حديث له يوم الاثنين أن “الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري تثبت مرة أخرى أن فهم الحزب للديمقراطية لم يتجاوز مسرحية التصويت العلني والفرز السري”، ورأى ان “حزب الشعب الجمهوري يضغط على أعصاب الأتراك ويستفزهم”.

وأشار أردوغان الى انه “بدلا من الرد على اتهامات الفساد والسرقة واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة، أمضوا خمسة أيام وهم يصدرون أكثر التصريحات انحدارا وافتقارا للمنطق القانوني في تاريخنا السياسي”، ولفت إلى أن “مسؤولي حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم رئيس الحزب نفسه، قدموا مثالا مؤسفا على حالة غياب الوعي وتحمل المسؤولية”.

ودعا أردوغان “حزب الشعب الجمهوري إلى الكف عن إزعاج المواطنين بإثارة الفتن والاستفزازات”، وقال “إن كنتم تمتلكون الشجاعة فقدموا حسابا عن الفساد والسرقات والرشاوى التي تلقيتموها”، وأكد “”سنواصل تنفيذ برنامجنا الاقتصادي بكل عزم وإصرار”، واعتبر انه “في مثل هذه الأوقات، تبقى الأولوية القصوى لدينا هي الحفاظ على الاستقرار المالي، ولن نسمح إطلاقا بأن يمسّ ما حققناه من مكاسب، بفضل برنامجنا الاقتصادي الجديد الذي نطبقه منذ عامين”.

المصدر: روسيا اليوم