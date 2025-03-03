أردوغان: لا يمكن إيجاد حل بشأن أوكرانيا بدون مشاركة موسكو وكييف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “لا يمكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا من دون مشاركة موسكو وكييف”.

وأضاف أردوغان خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين في تركيا الاثنين أنه “لا يمكن إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا دون مشاركة كييف وموسكو”، وشدد على أنه “لن تنجح الصيغ التي تتجاهل أحد الطرفين”.

وتابع أردوغان “نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل بدون روسيا وأوكرانيا”، واضاف أنه “لقد سعينا لإيجاد مخرج من الأزمة دون صب الزيت على النار وأظهرنا أن المفاوضات والمصالحة ممكنة رغم ظروف الحرب ونحن نشهد الآن معا مدى واقعية وصحة هذه المقاربات”.

وشدد أردوغان على أن “الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي النزاع لن تنجح”.

المصدر: روسيا اليوم