العدو الاسرائيلي يواصل خرقه للسيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف اطلاق النار وللقرار الدولي 1701.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “قوة اسرائيلية معادية قامت مساء الاثنين بأعمال تجريف داخل الاراضي اللبنانية في اطراف بلدة علما الشعب في قضاء بنت جبيل”.

يذكر ان الحصيلة الرسمية للخروقات والاعتداءات الاسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ فجر 27-11-2024 ولغاية صباح 12-5-2025 بلغت 3138 خرقا.

وهذه الخروقات المتواصلة ترسم علامات استفهام حول امكانية المجتمع الدولي بحماية لبنان او امكانية الاعتماد على الدبلوماسية لردع العدو الاسرائيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام