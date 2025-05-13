العدو الإسرائيلي يمارس حرب تجويع في قطاع غزة

أكد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أن “الهجوم الإسرائيلي المتواصل والحصار الخانق والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية، ستدفع بالأوضاع إلى تجاوز عتبة المجاعة”.

ولفت المرصد في تقرير له الإثنين الى أن “إسرائيل تمارس حرب تجويع شرسة في قطاع غزة، وتستخدمه كسلاح مركزي في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في القطاع منذ أكتوبر 2023″، وحذر من أن “حرب التجويع الإسرائيلية تفتك ببطء بأرواح المدنيين في غزة وخاصة الأطفال وكبار السن”.

وأشار المرصد إلى أن “استمرار الفشل الدولي في إنقاذ حياة أكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة، يُشكّل تقويضًا صارخًا لحقّهم الأساسي في الحياة والصحة والغذاء والحماية”، وشدد على أن “إفلات إسرائيل من العقاب على خلفية استخدامها التجويع ضد المدنيين، يهدّد بتقويض النظام القانوني الدولي برمّته”، ودعا “جميع الدول لبذل كل ما في وسعها، لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”.

وتُواصل قوات العدو الإسرائيلي، منذ 71 يومًا، فرض حصار مُحكم على قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء، تزامنًا مع استئناف العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 56 تواليًا، عقب خرق اتفاقية وقف إطلاق النار يوم 18 آذار/ مارس الماضي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام