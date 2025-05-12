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May 12 2025 - 15:56

الخارجية الفرنسية : الردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين

منذ 56 mins 12 May، 2025
الخارجية الفرنسية
أخبار دولية - فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم أن فرنسا ستردّ “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب” على قرار الجزائر “غير المفهوم” طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وندّد خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ”قرار غير مفهوم وقاس”، مشيرا إلى أن “مغادرة عناصر في مهام موقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”.

المصدر: فرانس برس

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