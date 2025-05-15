سلام: للتطبيق الكامل لاتفاق الطائف وبناء دولة قادرة على الدفاع عن أرضها وحماية شعبها

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن “برنامج حكومتنا الإصلاحي لا يقتصر فقط على الاقتصاد والبنى التحتية او الآليات السياسية، بل يهدف الى تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة”، وتابع “سبيلنا الى هذا الإصلاح هو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف الذي عُدّل على أساسه دستور بلادنا”.

واضاف سلام في حديث له خلال افتتاح معرض” بيروت العربي والدولي للكتاب 66″ الاربعاء ان “الإصلاح كلّ متكامل ومشروعنا هو بناء دولة حديثة، قوية وعادلة، دولة قانون ومؤسسات، دولة تعامل كل مواطنيها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، دولة قادرة على الدفاع عن ارضها وحماية شعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام