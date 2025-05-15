ناصر الدين للمنار: نؤكد على حق اللبنانيين بالتغطية الصحية لا سيما أصحاب الاحتياجات الخاصة

أصدر وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية الدكتور ركان ناصر الدين تعميمًا طلب فيه من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة الالتزام بتقديم تغطية صحية كاملة بنسبة 100% للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، من حاملي بطاقات الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك على نفقة وزارة الصحة.

وبالسياق، اكد الوزير ناصر الدين في حديث على شاشة قناة المنار مساء الخميس “الحرص على الحق بالتغطية الصحية الكاملة للبنانيين لا سيما الفئات الفقيرة واصحاب الاحتياجات الخاصة من حاملي بطاقة الشؤون الاجتماعية”، وتابع “هذه التغطيو تشمل كل الامور المغطاة من وزارة الصحة كالاستشفاء وغسيل الكلى وفرع الامومة والطفل..”، واوضح ان “هؤلاء لهم التغطية بنسبة 100 % في المستشفيات”.

المصدر: قناة المنار