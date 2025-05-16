تركيا | روبيو: القيادة الجديدة في سوريا تعلن رغبتها في السلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القيادة الجديدة في سوريا أعربت عن رغبتها في تحقيق السلام مع “إسرائيل”، كما أكدت التزامها ببناء مجتمع تعددي والعمل على طرد المقاتلين الأجانب والتنظيمات الإرهابية من البلاد.

وجاءت تصريحات روبيو عقب محادثات أجراها مع المسؤولين السوريين الجدد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أشار إلى أن هذه القيادة الانتقالية تسعى إلى الاستقرار والانفتاح على جيرانها.

وقال روبيو: “لقد عبّروا عن رغبتهم في السلام مع جميع جيرانهم، بما في ذلك إسرائيل. كما أكدوا نيتهم طرد المقاتلين الأجانب والإرهابيين وكل من يهدد استقرار البلاد ويعادي هذه السلطة الانتقالية. وقد طلبوا مساعدتنا، ونحن سنحاول مساعدتهم”.

وتُعدّ هذه التصريحات الأولى من نوعها التي تصدر عن مسؤول أمريكي رفيع بشأن توجهات القيادة السورية الجديدة، ما يعكس تحولًا محتملًا في مواقف دمشق الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات