أسعار الذهب تتراجع 40 دولاراً للأوقية في تعاملات آسيا

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية لجلسة آسيا 40 دولاراً، ليسجل المعدن النفيس 3210 دولاراً للأوقية عند السابعة صباحاً بتوقيت دبي.

وأقرت الولايات المتحدة خفض التعريفات الجمركية مؤقتاً لمدة 90 يوماً مع الصين، ما يؤثر على جميع التداعيات المطولة لنزاعهما التجاري.

إلى ذلك، حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس من أن «صدمات العرض» قد تجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل.

وقال باول «ربما ندخل فترة من صدمات العرض الأكثر تواتراً، وربما الأكثر استمراراً، وهو ما يمثل تحدياً صعباً للاقتصاد والبنوك المركزية».

أشار إلى أن «التضخم قد يكون أكثر تقلباً في المستقبل مقارنة بفترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين».

أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء تباطؤاً في التضخم الإجمالي للسلع والخدمات التي يشتريها الأميركيون عادةً، ومع ذلك عزا بعض الاقتصاديين هذا التراجع إلى ضعف الطلب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى ارتفاع أسعار السلع في الأشهر المقبلة ودفع التضخم إلى الارتفاع.

المصدر: سي ان ان