تركيا | زيلينسكي: محادثات إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا قد تنطلق مساء الخميس أو الجمعة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات بين وفدي كييف وموسكو في إسطنبول قد تبدأ مساء الخميس أو صباح الجمعة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية من كلا الطرفين.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة إنه “تم إرسال وفدنا، والوفد التركي مستعد… قد تبدأ المحادثات اليوم أو غدًا.”

وتُعد هذه أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين تُعقد منذ ثلاث سنوات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج سياسي للصراع المستمر.

وشهد صباح اليوم تراشق كلامي بين المسؤولين الروس ونظرائهم الأوكرانيين، بعد أن أرسلت موسكو وفدا دبلوماسيا وصفه زيلينسكي بأنه “دمية”، ما دفع وزارة الخارجية الروسية الى وصف الرئيس الاوكراني بأنه “مثير للشفقة ومهرج”.

المصدر: وكالات