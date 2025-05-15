رغم أصوات النشاز.. إقرار قانون إعفاء متضرري العدوان من الضرائب

انتهت جلسةُ مجلسِ النوابِ اللبناني بصَخَبٍ افتعلَه نوابُ “القوات”، ورئيسُ المجلسِ نبيه بري يُحرجُ الحكومةَ بإنجازِ مشروعِها المتعلقِ بمتضرري العدوان، وإلا…

.. جلسة صاخبة ونكد سياسي .. هي بإختصار الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار ثلاثة وثمانين اقتراح قانون حملت صفة العجلة والتي سقطت جميعها واحليت الى اللجان الفرعية لدراستها باستثناء اقتراح يتعلق بتجريم مطلق النار في الهواء بعدما ادخلت عليه تعديلات من قبل النائب اشرف بيضون.

لكن الاقتراح الذي اثار زوبعة من الاعتراض من قبل نواب القوات وبعض التغيريين هو المتعلق باعفاء المدن والبلدات والقرى المتضررة من العداون الاسرائيلي من رسوم المياه والكهرباء من الغرامات.. هنا اعترض نواب القوات ومعهم بعض التغيريين لناحية تمريره كأقتراح قانون معجل مكرر.

لكن نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ردوا على هذه الاعتراضات، لاسيما ان بعض الاعتراضات خرجت عن المألوف ومنها النائب بوالا يعقوبيان التي رد عليها الرئيس بإسكاتها عندما تفوهت بكلام ضد المجلس وأنه لا يحترم نفسه.

وفي الاثناء تتدخل الرئيس نواف سلام وطلب من بري تأجيل الموضوع لشهر واحد باعتبار ان الحكومة لديها مشروع قانون ناجز، وهو ارسله الى المجلس النيابي.. لكن بري: قاطع بالقول معكم شهر وإلا سأمشي بالاقتراح الموجود.

الجلسة التي استمرت لساعتين ونصف ساعة شابتها الفوضى بين النواب محاولا الرئيس بري ضبط ايقاعها كل ذلك كان يجري وسط انسحاب عدد من نواب القوات والتغيريين احتجاجا على ادارة الجلسة التي ايضا أعطت للحكومة مهلة شهرين لمعالجة موضوع النازحين السورين.

المصدر: قناة المنار