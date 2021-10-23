تسطير بلاغ بحث وتحر بحق خالد الضاهر

سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد الضاهر، بعد ضبط كمية من الاسلحة الحربية والذخائر لديه .
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد الضاهر، بعد ضبط كمية من الاسلحة الحربية والذخائر لديه .
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
داهم عناصر من القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي الجمعة منزل النائب السابق خالد الضاهر في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، حيث تمت مصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر الذي تم اعتقاله ومعه مجموعة من الشبان. بالسياق، اعتبر خالد الضاهر ما جرى ...