تسطير بلاغ بحث وتحر بحق خالد الضاهر

مداهمة منزل خالد الضاهر.. ضبط أسلحة وتوقيف عدة أشخاص

داهم عناصر من القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي الجمعة منزل النائب السابق خالد الضاهر في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، حيث تمت مصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر الذي تم اعتقاله ومعه مجموعة من الشبان. بالسياق، اعتبر خالد الضاهر ما جرى ...