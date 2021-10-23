تسطير بلاغ بحث وتحر بحق خالد الضاهر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2021 - 14:08

تسطير بلاغ بحث وتحر بحق خالد الضاهر

منذ 1 ساعة 23 October، 2021
خالد الضاهر
لبنان

سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد الضاهر، بعد ضبط كمية من الاسلحة الحربية والذخائر لديه .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

خالد الضاهر

مداهمة منزل خالد الضاهر.. ضبط أسلحة وتوقيف عدة أشخاص

داهم عناصر من القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي الجمعة منزل النائب السابق خالد الضاهر في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، حيث تمت مصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر الذي تم اعتقاله ومعه مجموعة من الشبان. بالسياق، اعتبر خالد الضاهر ما جرى ...