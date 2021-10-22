مداهمة منزل خالد الضاهر.. ضبط أسلحة وتوقيف عدة أشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 14:24

مداهمة منزل خالد الضاهر.. ضبط أسلحة وتوقيف عدة أشخاص

منذ 11 mins 22 October، 2021
خالد الضاهر
لبنان

داهم عناصر من القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي الجمعة منزل النائب السابق خالد الضاهر في بلدة ببنين العكارية شمال لبنان، حيث تمت مصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية كانت مخبأة داخل مستودع يملكه شقيق الضاهر الذي تم اعتقاله ومعه مجموعة من الشبان.

بالسياق، اعتبر خالد الضاهر ما جرى في تسجيل صوتي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان “ما جرى هو مؤامرة وتغطية على الاحداث التي جرت في بيروت”، ودان “الاجهزة الامنية التي اوقفت عددا من الشبان كانوا داخل المنزل”، وقال “الشباب وصلوا من بيروت وباتوا عندي منذ عدة ايام ولا علاقة لهم بأي إشكال وقع في لبنان وليسوا مطلوبين”.

يذكر ان التحقيق مع المطلوبية مستمر من جانب الاجهزة الامنية لمعرفة ملابسات وجودهم في المنزل وبحوزتهم هذه الكمية من الاسلحة.

المصدر: مراسل الموقع

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