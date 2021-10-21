لليوم التاسع على التوالي.. أسرى الجهاد يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2021 - 08:46

لليوم التاسع على التوالي.. أسرى الجهاد يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

منذ 14 mins 21 October، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل أسرى حركة “الجهاد الإسلامي” في سجون العدو الإسرائيلي الخميس لليوم التاسع على التوالي، معركتهم البطولية بالإضراب عن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون العدو التنكيلية المضاعفة بحقّهم.

وجاءت خطوة الإضراب عن الطعام، بدعم من كافة الفصائل الفلسطينية، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال، حيث سينضمون للإضراب تباعا.

يُشار إلى أنّ إدارة سجون العدو ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو تاريخ عملية “نفق الحرّيّة”، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.

ويخوض 250 أسيرا من أسرى “الجهاد الإسلامي” في سجون العدو، لليوم التاسع على التوالي، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية جديدة بمواجهة الإجراءات التنكيلية المضاعفة بحقَّ المعتقَلين، منذ محاولة 6 أسرى التحرّر من سجون جلبوع مطلع الشهر الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم

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