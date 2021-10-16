المصادر الأمنية للمنار: التحقيقات تتركّز حول هويّات المخططين للكمين والمنفّذين له وهويات الذين استقدِموا من خارج المنطقة للمشاركة في الكمين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2021 - 22:22

المصادر الأمنية للمنار: التحقيقات تتركّز حول هويّات المخططين للكمين والمنفّذين له وهويات الذين استقدِموا من خارج المنطقة للمشاركة في الكمين

منذ 49 mins 16 October، 2021
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