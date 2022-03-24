الادعاء على جعجع بالتسبب بالقتل في قضية مجزرة الطيونة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2022 - 20:30

الادعاء على جعجع بالتسبب بالقتل في قضية مجزرة الطيونة

منذ 30 mins 24 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

ادعى القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات سمير جعجع في ملف مجزرة الطيونة.

المصدر: قناة المنار

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