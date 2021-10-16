مصادر أمنية للمنار: عدد الموقوفين على خلفية كمين الطيونة أصبح 20 شخصًا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2021 - 22:20
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الإثنين المقبل الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار حول آخر التطورات
الأمين العام لحزب اللَّه السيد نصر اللَّه يستقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت آية الله الشيخ رضا رمضاني
مصادر أمنية للمنار: الموقوفون على خلفية كمين الطيونة أصبحوا 20 شخصا والتحقيقات تتركز حول هويات المخططين للكمين والمنفذين
مصادر أمنية للمنار: بدأت تتضح خريطة بدء أحداث الطيونة حيث أظهرت كاميرات المراقبة التحضيرات المسبقة للاعتداء
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نقدر الذين ضبطوا أنفسهم لمنع الفتنة ونعزي بالضحايا ونطالب بتحقيق صارم ومحاكمة سريعة
النائب جبران باسيل: البعض يزايد بطلب الحقيقة بانفجار المرفأ ولكن في العمق يضمر تسييسا واستهدافا
باسيل: العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي فمن تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة ويقتل شعبا متظاهرا
باسيل: نطالب بعدم حرمان اللبنانيين من سهولة التصويت وتخفيف العبء عليهم بالتنقل والحد من أي تأثير مالي أو نفسي أو سياسي
إجتماع للرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات
الاجتماع خصص للبحث في ملف كمين الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل
ميقاتي خلال الاجتماع: الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص
الوكالة الوطنية للإعلام: مجلس القضاء الأعلى يجتمع الثلاثاء المقبل للاستماع الى المحقق العدلي طارق البيطار
النقابات والمهن الحرة في حركة أمل: كفى عبثا بالقضاء من "نادٍ" يبرر لقضاة "تملصوا" من صلاحياتهم وتنحوا عن اعتماد العدالة
حركة الناصريين المستقلين: ننتظر اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية الحازمة بحق من ارتكب الجريمة في الطيونة
البرلمان اليمني: ندين ما تعرض له المتظاهرون السلميون في لبنان من إطلاق نار والمستفيد الوحيد هو الكيان الصهيوني
الوزير حمية يعرض مع وفد من البنك الدولي الخطط والمشاريع لتطوير قطاع النقل العام
الجيش اللبناني: انتشال الطائرة التي سقطت الأربعاء الماضي قبالة حالات
"أسرى الجهاد الإسلامي" يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الإجراءات التنكيلية التي تشنها إدارة مصلحة السجون بحقهم
قوات الإحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
الشيخ علي الخطيب أدان بشدة الهجوم الانتحاري على مسجد الزهراء (ع) وسط قندهار في أفغانستان
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين ونستنكر الاعتداءات الإجرامية والوحشية التي استهدفت عددا من المساجد في أفغانستان
سانا: استشهاد الأسير المحرر مدحت الصالح برصاص العدو الإسرائيلي في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة
الشيخ عيسى قاسم: على الشعب البحريني ترقب محاولات السياسة المعادية لإحداث الانشقاقات من أجل تمزيق الشعب وإشغاله عن قضاياه
القضاء الإيراني يصدر حكما بالسجن 10 أعوام بحق الرئيس السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف للتلاعب بسوق العملات عام 2017
قائد البحرية في الجيش الإيراني: فرق الكوماندوس أحبطت هجوما للقراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن
رئيس الأركان العامة المسلحة الإيرانية: اتفقنا مع إسلام آباد على تنفيذ مناورات بحرية مشتركة ورفع سقف التعاون الاستخباراتي
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن أنَّه وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد
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يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
مصادر أمنية للمنار: عدد الموقوفين على خلفية كمين الطيونة أصبح 20 شخصًا
منذ 55 mins
16 October، 2021
عاجل
كيمن الطيونة
مجزرة الطيونة
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هذا جديد التحقيقات في كمين الطيونة..
المصادر الأمنية للمنار: التحقيقات تتركّز حول هويّات المخططين للكمين والمنفّذين له وهويات الذين استقدِموا من خارج المنطقة للمشاركة في الكمين
المصادر للمنار: كاميرات المراقبة أظهرت التحضيرات المسبقة للاعتداء على المتوجهين للمشاركة في التظاهرة أمام قصر العدل ما يشير الى كمين معدّ
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