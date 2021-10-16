مصادر أمنية للمنار: عدد الموقوفين على خلفية كمين الطيونة أصبح 20 شخصًا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2021 - 22:20

مصادر أمنية للمنار: عدد الموقوفين على خلفية كمين الطيونة أصبح 20 شخصًا

منذ 55 mins 16 October، 2021
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