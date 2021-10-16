“أسرى الجهاد”: إضرابنا مستمر ونستعد للتصعيد

أكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون العدو الصهيوني أن “معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضونها ما زالت مستمرة وأن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأسرى”.

وقالت الهيئة السبت إن “الكرة الآن موجودة في ملعب الاحتلال، ونحن جاهزون بعون الله للتصعيد في خطواتنا الجهادية بالأسبوع القادم”.

ويواصل أسرى الجهاد الإسلامي في سجون العدو السبت إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على الإجراءات العقابية التي فرضتها مصلحة السجون، في اعقاب نجاح اسرى من الحركة في سجن جلبوع من انتزاع حريتهم.

المصدر: فلسطين اليوم