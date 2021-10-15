“تجمع العلماء” عن مجزرة الطيونة: للإسراع بالتحقيقات ومحاكمة المتورطين

حيا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الجمعة “وعي القيادات الوطنية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لعدم دخولهم في الفتنة التي كان يخطط لها أعداء لبنان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني بأدوات عميلة هي القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع”.

ودعا التجمع “الدولة الى القبض على كل المشاركين في القنص بالطيونة والتحقيق معهم وصولا لمعرفة محركيهم ومحرضيهم ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إحالة الملف إلى المجلس العدلي”، وحذر من “محاولة لفلفة القضية”، وطالب “الأجهزة الأمنية بالإسراع بالتحقيقات وإعلان أسماء المتورطين ونتيجة التحقيق معهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام