“تجمع العلماء” للشيخ قاسم: سنخوض البحر معك

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له يوم السبت “لقد سمعنا الكلام الحكيم من الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وهو كلام يخرج من بوتقة الطائفية والمذهبية إلى رحاب الوطن الكبير ويضع النقاط على الحروف ويثلج قلوب المؤمنين الحريصين على سيادة واستقلال البلد”.

وتابع التجمع “كلمة الشيخ قاسم جاءت في وقت حساس بعد تصاعد الحملات الأمريكية والأوروبية والصهيونية، وتناغم معها بعض من في الداخل ممن لم يكونوا يوماً مع المقاومة، بل إن تاريخهم يشهد على تعاملهم مع العدو الصهيوني، وكما كان لهم دور في مجزرة صبرا وشاتيلا بعد انسحاب المقاومة الفلسطينية، يريدون اليوم سحب سلاح المقاومة ليسمحوا للعدو الصهيوني بالعودة لاحتلال أراضينا وارتكاب مجازر بحق أهالينا”، واضاف “هذا ما لا يمكن ان نسمح به لا نحن ولا كل الأحرار والشرفاء من أبناء الوطن على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وأحزابهم” .

وأشار التحمع الى ان “كلام الشيخ قاسم حول الاستراتيجية الدفاعية، حدد بشكل واضح ان المقاومة جاهزة لبحث هذه الاستراتيجية ولكن بعد انسحاب العدو الصهيوني من كامل الأراضي التي احتلها في النقاط الخمس والنقاط المتنازع عليها وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا والجزء اللبناني من قرية الغجر، ووقف الاعتداءات المستمرة على الأهالي وتفجير البيوت على أصحابها، والامتناع عن التحليق في الاجواء اللبنانية، سواء بالطائرات الحربية أو بالمسيرات”، وواكد انه “لا يمكن لاحد ان يفرض على المقاومة ان تبحث في استراتيجية دفاعية، والاحتلال ما زال يحتل أرضنا ويعتدي علينا ويمنعنا من اعادة إعمار ما تهدم” .

وقال التجمع “كان لافتاً كلام الشيخ قاسم، أنه على الدولة اللبنانية ان تحزم أمرها وتبدأ بإعادة إعمار ما هدمته الحرب”، واضاف “كان سماحته واضحاً لجهة العلاقة المميزة مع الجيش اللبناني وان محاولة البعض اللعب على وتر بث خلافات غير موجودة إلا في مخيلته المريضة”، وتابع “هذا ما أكد عليه قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي حضرها، وأوضح لمن أراد أن يصطاد بالماء العكر من الوزراء الذين يغردون خارج سرب التوافق في البلد، أن العلاقة مع المقاومة تسير على ما يرام ولا يوجد أي خلافات” .

وأعلن التجمع “تأييد كل ما ورد على لسان أمين عام حزب الله”، وتابع “نعلن وقوفنا معه في كل القرارات التي يتخذها ونقول له إننا على استعداد لأن نخوض البحر معك والذهاب إلى أي خيار تختاره قيادة المقاومة مهما كانت الكلفة غالية، فالوطن والسيادة والاستقلال تستأهل منا كل تضحية وفداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام