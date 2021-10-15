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October 15 2021 - 15:18

تركيا تعلن “تحييد” 13 عنصراً من “حزب العمال الكردستاني” شمال العراق

منذ 22 mins 15 October، 2021
تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييدها 13 عنصراً من “حزب العمال الكردستاني” شمال العراق خلال اليومين الأخيرين. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر تويتر الجمعة، أنه “جرى تحييد العدد المذكور من الإرهابيين في مناطق عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة”.

وأكدت وزارة الدفاع مواصلة القوات التركية تدمير أوكار الإرهابيين شمال العراق. وفي 23 نيسان/أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” بشكل متزامن ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” (التركي) المتمركزين في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق

المصدر: روسيا اليوم

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