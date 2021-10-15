موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في لبنان وتدعو السياسيين إلى ضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر السياسي في لبنان، على خلفية اعتداء الطيونة الذي وقع أمس في بيروت؛ داعية السياسيين اللبنانيين إلى “ضبط النفس”.

وقال بيان للخارجية الروسية، “موسكو تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر السياسي في لبنان. نتوقع أن تبذل الحكومة التي شكلها نجيب ميقاتي، بعد جهد كبير؛ التعامل مع هذا التحدي الخطير، وألا تسمح بالمزيد من تدهور الأوضاع في البلاد”. وأضاف البيان، “ندعو جميع السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس والتمتع بالحكمة، والعودة إلى العمل البنَاء المشترك، من أجل حل القضايا الراهنة على الأجندة الوطنية، على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، ودون تدخل خارجي”.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها لأسر وأقرباء ضحايا الأحداث الأخيرة.

المصدر: سبوتنيك