ترامب: موسكو وكييف مستعدتان للتفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كلا من موسكو وكييف مهتمين ومستعدين لبدء مفاوضات بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال توقيعه لعدد من الأوامر التنفيذية، رأى ترامب في تصريح له للصحفيين أن لدى الولايات المتحدة “نفوذًا كبيرًا” على روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تكون مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت، مضيفا أن كل يوم يمر دون اجتماع يسفر عن مزيد من الضحايا في المعارك التي وصفها بأنها “لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية.”

وفيما يتعلق بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد ترامب أن زيلينسكي مستعد للتفاوض على اتفاق، لافتا إلى أن كل من روسيا وأوكرانيا فقدتا الكثير من الجنود، حيث أشار إلى أن روسيا فقدت نحو 800,000 جندي، وهو عدد وصفه بالكبير.

كما تحدث ترامب عن الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه سيخلق العديد من الفرص الوظيفية وسيساهم في التقدم الطبي، خاصة في أبحاث السرطان. وأعرب عن رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على تفوقها على الصين في هذا المجال.

وفيما يخص أسعار النفط، أعرب ترامب عن أمله في انخفاضها، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تقليل تكاليف المعيشة للشعب الأمريكي والعالم، بالإضافة إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة بشكل تلقائي.

المصدر: وكالات