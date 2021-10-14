“سرايا القدس” تعلن النفير العام دعما للاسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها الخميس النفير العام في صفوف مقاتلينا ونحن على جهوزية كاملة ورهن الإشارة، وذلك بعد كلام الامين العام لحركة الجهاد زياد النخالة حول ما يتعرض له الاسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي.

وهذا نص بيان السرايا:

بسم الله الرحمن الرحيم

“ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ”

تصريح عسكري صادر عن سرايا القدس

تلقينا في سرايا القدس تصريح الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة حفظه الله، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة.

المصدر: بريد الموقع