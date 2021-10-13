وزير الاتصالات زار المقر الرئيسي لأوجيرو: أفتخر بما رأيته من تطور وتحسين ورؤية للقطاع

زار وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، المقر الرئيسي لـ”هيئة أوجيرو”، حيث كان في استقباله مديرها العام عماد كريديه والمديرون العامون في الوزارة.

بداية، عقد القرم اجتماعا مع كريدية والمديرين العامين ومديري “هيئة أوجيرو” وأعضاء مجلس الإدارة، وتم عرض الخطط والمشاريع التي تنفذها الهيئة ورؤيتها المستقبلية للقطاع. كما اطلع على نسب التعطيل في الشبكة.

وفي الاجتماع، أشاد القرم ب”مؤسسة أوجيرو وبالعمل الذي تقوم به، رغم الأوضاع الصعبة”، وقال: “أفتخر بمؤسسة أوجيرو لجهة ما رأيته من تطور وتحسين ورؤية للقطاع الذي لا يزال نسبيا محافظا على المستوى المطلوب مقارنة مع باقي القطاعات، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها لبنان”.

وهنأ القرم كريدية ب”ما يقوم به خلال هذه الفترة الصعبة”، شاكرا ل”العاملين والموظفين في أوجيرو مهنيتهم وحرفيتهم”، متمنيا على “كل مؤسسات الدولة أن تحذو حذو أوجيرو”.

وأشار إلى أن “قطاع الاتصالات صامد وأوجيرو كذلك، رغم الخضات التي مني بها هذا القطاع، كما سائر القطاعات.”

بدوره، شكر كريديه ل”القرم زيارته للمقر الرئيسي للهيئة”.

وبعدها، جال القرم في مختلف أقسام “أوجيرو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام