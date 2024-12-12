معظم سنترالات أوجيرو عادت الى الخدمة

تعمل الفرق الفنية التابعة لهيئة أوجيرو ليلاً ونهاراً في مختلف المناطق الجنوبية بهدف إعادة الخدمة لمشتركيها. وقد إستطاعت الهيئة بالكادر الفني والتقني الموجود أن تُعيد الخدمة إلى البلدات الجنوبية وتشغيل المراكز الهاتفية في المنطقة بالرغم من كل الظروف

وقد أكد مدير المديرية الفنية في هيئة أوجيرو الدكتوعماد أبو راشد لموقع المنار أن هناك 81 مركز هاتفي في منطقة الجنوب والنبطية .تؤمن هذه المراكز الخدمة ل 88 ألف مشترك من بينها فقط 23 مركز خارج الخدمة وهي التي تقع ضمن نطاق المنطقة الحدودية.

ويقول الدكتور أبو راشد أن الهيئة تعمل جاهدةً لعودة الخدمة الى باقي المراكز الهاتفية الموجودة في البلدات الحدودية بإنتظار أن تسمح الظروف الامنية لهم بالدخول الى البلدات ومعالجتها . وتُقدر الهيئة أن عدد الذين لم تصلهم الخدمة حتى هذه اللحظة هو 10 الاف مشترك فقط من أصل 88 ألف .

أما على صعيد لبنان فُيقدر عدد المراكز التي ما زالت خارج الخدمة ب 30 مركزاً .

يعتبر هذا إنجازٌ كبير أمام الدمار الكبير الذي لحق بالشبكة والمراكز . فكباقي القطاعات يحاول قطاع الاتصالات تقدير ومعالجة الاضرار التي لحقت بمراكزه جراء العدوان الاسرائيلي الذي إستمر لأكثر من شهرين .

وفي وقت سابق كان صرح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الى إذاعة “سبوتنيك” :على أن التقدير الاولي لحجم الاضرار في القطاع قدره 177 مليون دولار . و 30% من الأضرار كانت في شبكة الهاتف الثابت بسبب الحرب، وأن حجم الأضرار في الشبكة الأرضية كبير للغاية”.

وبحسب تصريح الوزير قُرم كانت شركة “تاتش” قد سجلت 190 محطة معطلة، وتم إصلاح 126 منها خلال أسبوع، بينما كانت شركة “ألفا” قد سجلت 141 محطة معطلة وتم إصلاح 79 منها.وقال الوزير قُرم أن قطاع الاتصالات في لبنان كان يعمل بشكل جيد مقارنةً بالدول المجاورة.

المصدر: المنار + الوكالة الوطنية للاعلام