الطيران المدني: طائرة تابعة لنادي الطيران اختفت عن شاشات الرادارات ولجنة اختصاصيين تحقق بالحادث

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي: “بتاريخ 13 تشرين 2021 أقلعت الطائرة التابعة لنادي الطيران اللبناني Aero club Lebanon نوع CI72S ذات التسجيل OD_PMS من مطار رفيق الحريري بيروت الدولي في بيروت عند الساعة 10,006 بالتوقيت المحلي ، باتجاه جبيل ساحليا، وذلك استنادا إلى خطة طيران تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مصلحة الملاحة الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني. حوالي الساعة 10,24 بالتوقيت المحلي، اختفت الطائرة عن شاشات رادارات الملاحة الجوية فوق البحر في منطقة حالات، وكان على متنها شخصان بما فيهما قائد الطائرة وعلى الفور، شكل وزير الأشغال العامة والنقل لجنة تضم خبراء اختصاصيين للتحقيق في هذا الحادث واعطى توجيهاته للجنة بإنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام