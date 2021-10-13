النبطية وعرمتى تنتظران كشف مصير ابنهما الطيار علي حسين الحاج احمد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 19:16

النبطية وعرمتى تنتظران كشف مصير ابنهما الطيار علي حسين الحاج احمد

منذ 1 ساعة 13 October، 2021
المنار
المنار
لبنان

تواصل فرق البحث في الدفاع المدني وطوافات للجيش تبحث عن كابتن الطيران المدني علي حسين الحاج احمد الذي سقطت طائرته، صباح اليوم الأربعاء، قبالة شاطىء حالات في الشمال، اثناء مهمة تدريبية مع شخص آخر.

وتتابع مدينة النبطية وبلدة عرمتى المستجدات لمعرفة مصير ابنهما الحاج احمد، البالغ من العمر 51 عاما، وهو والد لشابين وشابة، من عرمتى في جبل الريحان وسكان مدينة النبطية، أتم دراسة الطيران المدني ونال شهادة من احدى الجامعات الكندية وعاد الى لبنان منذ اكثر من 10 سنوات، حيث انتسب الى نادي الطيران اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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