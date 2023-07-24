الجيش السوداني: 9 قتلى في تحطم طائرة نقل مدنية من طراز أنتونوف بمطار بورتسودان نتيجة عطل فني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 00:16

الجيش السوداني: 9 قتلى في تحطم طائرة نقل مدنية من طراز أنتونوف بمطار بورتسودان نتيجة عطل فني

منذ 47 mins 23 July، 2023
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