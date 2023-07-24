الجيش السوداني: 9 قتلى في تحطم طائرة نقل مدنية من طراز أنتونوف بمطار بورتسودان نتيجة عطل فني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 00:16
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السيد هاشم صفي الدين: منطلق التوحيد الذي نؤمن به هو الذي يمثله القرآن الذي تتم المدافعة عنه بكل الإمكانات
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الوزير السابق محمد فنيش: البعض يستغل الاستحقاق الرئاسي للنيل من قوة لبنان
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: الولايات المتحدة لن تستطيع أن تمرر مشروعها في لبنان
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النائب الياس جرادي يجول على منطقة بعثائيل في مرتفعات كفرشوبا وسط استنفار بين الجيش اللبناني والاحتلال
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وزير الخارجية السويدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني: نأسف لتدنيس المصحف الشريف والإساءة للمعتقدات الإسلامية
رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون: هناك من يحاول إخفاء نتائج التحقيق الجنائي كي لا ينفضح
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عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: لا يتوهم أحد أن الخارج بإستطاعته فرض ارادته بانتخاب رئيس للجمهورية
وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد المرتضى: مشكلتنا مع العدو الاسرائيلي متجذرة في أساس وجوده
وقفة تضامنية في القدس المحتلة مع عائلة "صب لبن" التي استولى المستوطنون الصهاينة على منزلها الاسبوع الماضي
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي يهدد بمقاطعة اجتماعات القاهرة اذا استمرت الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية
انعقاد المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما بمشاركة قادة من بلدان جنوب البحر المتوسط ودول خليحية وأوروبية
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: قمة روما وافقت على توفير تمويل لتنمية الدول لوقف الهجرة غير المشروعة
الجيش السوداني: 9 قتلى في تحطم طائرة نقل مدنية من طراز أنتونوف بمطار بورتسودان نتيجة عطل فني
منذ 47 mins
23 July، 2023
الجيش السوداني
السودان
سقوط طائرة
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